Суточный прирост заражённых коронавирусом в РФ впервые превысил 15 тысяч

https://static.news.ru/photo/2fca627e-0f83-11eb-bd9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

За прошедшие сутки коронавирус выявили у 15 150 жителей 85 российских регионов. Всего число заражённых COVID-19 в РФ увеличилось до 1 369 313 человек.

По состоянию на 16 октября в России выявлено 1 369 313 заболевших коронавирусом (+15 150 за сутки), — сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За время пандемии от коронавируса вылечились 1 056 582 жителей РФ (+8 485 за сутки), скончались от инфекции 23 723 человека (+232 за сутки).

Как писал NEWS.ru, специалисты констатируют, что увеличение смертности отстаёт от роста заболеваемости примерно на две недели, а в данный момент в России фиксируются новые рекорды по заразившимся за всё время пандемии. Эти показатели уже превосходят пики, которые Россия пережила весной 2020 года. Завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета доктор биологических наук Сергей Нетёсов назвал виной всему халатность людей, которые не носят маски и игнорируют другие предписания, призванные снизить распространение коронавируса.