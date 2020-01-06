Семь судов в Северной столице эвакуируют в связи с полученными анонимными сообщениями о минировании зданий.
Людей выводят из Василеостровского, Красногвардейского, Куйбышевского, Петродворцового, Петроградского, Дзержинского и Сестрорецкого райсудов. Также в анонимках сообщается, что заминированы вестибюли станций метро, магазины сетей «Магнит» и «Пятёрочка» и несколько родильных домов,
Как писал NEWS.ru ранее, после анонимных сообщений об угрозе взрыва кинологи проверяли две школы на востоке и юге Москвы. В декабре 2019 года на Россию обрушилась волна звонков о минировании различных учреждений, расположенных в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Однако после проверки ни одно сообщение не подтвердилось.
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