https://static.news.ru/photo/1e1f95a8-32ac-11ea-b1ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Семь судов в Северной столице эвакуируют в связи с полученными анонимными сообщениями о минировании зданий.

Людей выводят из Василеостровского, Красногвардейского, Куйбышевского, Петродворцового, Петроградского, Дзержинского и Сестрорецкого райсудов. Также в анонимках сообщается, что заминированы вестибюли станций метро, магазины сетей «Магнит» и «Пятёрочка» и несколько родильных домов, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, после анонимных сообщений об угрозе взрыва кинологи проверяли две школы на востоке и юге Москвы. В декабре 2019 года на Россию обрушилась волна звонков о минировании различных учреждений, расположенных в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Однако после проверки ни одно сообщение не подтвердилось.