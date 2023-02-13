Суд огласил решение по делу американки, выгуливавшей теленка в Москве Суд отказался выдворять из страны выгуливавшую теленка американку Дэй

Фото: Пресс-служба Тверского суда/ТАСС

Алисия Дэй

Троицкий суд Москвы отказался рассматривать вопрос о выдворении из России американки Алисии Дэй, которая выгуливала теленка на Красной площади, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. В судебной инстанции отметили, что соответствующие материалы против американки были составлены некорректно. Дэй освободили в зале суда.

Суд выявил нарушения в поступивших материалах в отношении А. Дэй и вернул их в орган, их составивший, — в МВД, — сказали в суде.

Из материалов дела следует, что Дэй проживала в России без регистрации. По словам активистки, она прибыла в РФ по туристической визе и не знала о необходимости регистрации в соответствии с законодательством.

В начале февраля Дэй, стоя на Красной площади, скандировала лозунг «Животные — не еда». Полицейские задержали активистку и выписали штраф в 20 тысяч рублей: ее обвинили в участии в несанкционированной акции, помешавшей пешеходам. Со слов американки, она просто хотела показать теленку красивое место.

Кроме этого, сама зооактивистка рассказала, что спасла от убоя уже третьего теленка, выкупив его на Avito. В ее доме также живут семеро поросят. Как писала газета Daily Mail, в 2019 году Дэй спасла свинью от забоя на ферме в пригороде Лондона, после чего привезла ее жить домой в маленькую квартиру в столице Великобритании. Активистку выселили из дома в Лондоне после этого поступка. Сам питомец был отправлен в Королевское общество защиты животных. Также она выгуливала барана на улицах Варшавы.