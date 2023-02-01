Стало известно, как накажут гулявшую с теленком в центре Москвы американку Гулявшую с теленком на Красной площади зоозащитницу из США оштрафовали на 20 тысяч рублей

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Тверской районный суд Москвы обязал американскую зоозащитницу Алисию Дэй выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей после выгула теленка на Красной площади, сообщает корреспондент РИА Новости из здания суда. Ее обвинили за несанкционированную акцию, помешавшую пешеходам. Также ей может грозить до 15 суток ареста по второму протоколу.

Признать Алисию Дей виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 6.1 статьи 20.2 КоАП (несанкционированная акция, помешавшая пешеходам), и назначить наказание в виде административного штрафа 20 тысяч рублей, — огласил постановление судья.

Сама женщина рассказала, что хотела показать теленку Красную площадь, а затем отправить его в приют. Сотрудники полиции же заявили, что американка выкрикивала лозунг «животные — не еда», тем самым привлекая к себе внимание. По словам зоозащитницы, в ее поступке не было никакой политической агитации.

Ранее Дэй задержали за выгул теленка на Красной площади и доставили в отдел полиции, где она провела ночь. 34-летняя американка рассказала, что купила теленка через Avito.

Как писала газета Daily Mail, в 2019 году женщина спасла свинью от забоя на ферме в пригороде Лондона, после чего привезла ее жить домой в маленькую квартиру в столице Великобритании. По данным RT, активистку выселили из дома в Лондоне после этого поступка. Сам питомец был отправлен в Королевское общество защиты животных. Также она выгуливала барана на улицах Варшавы.