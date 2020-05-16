Су-35 для Египта начали производить в РФ

Россия открыла производственную линию для выпуска Су-35 по контракту с Египтом.
Самолёты будут поставляться египетским ВВС в рамках заключённого в 2018 году контракта. Военно-дипломатический источник сообщил, что точные сроки поставки первой партии машин пока не определены в связи с эпидемиологической ситуацией в мире,
Производство открыто на заводе им. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре.
Как писал NEWS.ru ранее, президент России Владимир Путин заявил, что отечественная боевая авиация намного превосходит иностранные аналоги. По его словам, Россия способна выпускать всю линейку военных и гражданских самолётов. Но эта отрасль нуждается в поддержке.
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