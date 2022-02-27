Строитель в Роскосмосе заявил Путину о поддержке военных
Анна Акимова
Анна Акимова
17:30, 27 февраля 2022
27 февраля 2022. Президент РФ Владимир Путин во время посещения строительной площадки многофункционального комплекса зданий Национального космического центраФото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Рабочий на стройке многофункционального комплекса зданий Национального космического центра Роскосмоса в Москве выразил поддержку президенту РФ Владимиру Путину и военнослужащим на Украине, передаёт РИА Новости. Путин приехал на осмотр строительства 27 февраля.
Спасибо. Ребятам нужна ваша поддержка, и они это услышат, — сказал Путин
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал происходящее на Украине конфликтом. По словам главы республики, его нужно прекратить, иначе через пару дней может начаться война, а через три дня — мясорубка.
Ельцин Центр в Екатеринбурге призвал власти РФ прекратить военную операцию на Украине. В организации напомнили, что в 1991 году Россия и Украина сделали совместный выбор отказаться от наследия СССР.