https://static.news.ru/photo/f05fe638-55db-11ea-a2d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Таксист в Москве «содрал» с гражданина Китая за поездку 6 тысяч рублей из-за риска заболеть коронавирусом.

Столичный таксист решил заработать на китайце, который прибыл в Россию, и взял за поездку огромные деньги — 6 тысяч рублей, сообщает «Комсомольская правда».

Водитель надел медицинскую маску и убедил только прибывшего в Россию гражданина Китая сесть именно в его такси. Он пояснил, что из-за боязни коронавируса никто не повезёт пассажира, который прибыл из КНР. Таксист также предупредил китайца, что придётся доплатить некую сумму за риск возможного заражения.

Дорога из аэропорта Шереметьево до пункта назначения составила 23 километров, и водитель назначил сумму поездки более 6 тысяч рублей, но решил сделать скидку и взял с пассажира округлённую сумму. При этом водитель показал счётчик и выписал квитанцию.

Затем гражданин Китая решил уточнить у сотрудников отеля, в котором остановился, о сумме поездки.

Он попросил меня помочь, он рассказал, что в Китае такие услуги контролируются государством и такой ситуации просто не могло бы возникнуть, он не сразу понял, что его обманули. Я посмотрел чеки, стал искать, как можно связаться с кем-нибудь, но это ни к чему не привело. Тогда мы позвонили в полицию, передали данные автомобиля. Из-за таких людей и складывается плохое отношение к нашей стране у приезжих, — привели слова управляющего отелем на портале.

Гражданин Китая смог заснять на видео таксиста, который его вёз, данные на счётчике и номера автомобиля. Сейчас водителя ищет полиция.

Уточняется, что стоимость такой поездки составляет чуть больше тысячи рублей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что минский таксист отказался вести мужчину из Казахстана, приняв его за китайца. Отмечается, что водитель заблокировал двери и уехал. Затем написал в чат, что не будет «рисковать за три рубля».