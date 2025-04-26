Стерли в пыль бронетехнику ВСУ: успехи российской армии к утру 26 апреля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-25

Экипаж Су-25 Воздушно-космических сил РФ уничтожил бронетехнику ВСУ в зоне ответственности Восточной группировки, сообщили в Минобороны. Что известно об этом и о других успехах российской армии к утру 26 апреля?

Уничтожили бронетехнику ВСУ

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 уничтожили бронированную технику ВСУ в зоне ответственности группировки войск „Восток“», — говорится в сообщении ведомства.

Там подчеркнули, что пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После выполнения боевого задания, экипаж выполнил маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулся на аэродром вылета. По информации министерства, в результате боевого применения уничтожена живая сила и бронетехника ВСУ.

«Наша работа — это обеспечение безопасности и суверенитета. Каждый день благодаря профессиональной работе множества людей, мы успешно выполняем свою работу. В любую погоду, в любое время, где нужна наша поддержка. Мы прилетим и сделаем все, что от нас требуется», — рассказал летчик Су-25 Александр.

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Сорвали ротацию ВСУ

Снайперы подразделений специального назначения группировки войск «Запад» сорвали ротацию украинских подразделений в зоне спецоперации, рассказали ТАСС в Минобороны России.

«Снайперы отдельной гвардейской бригады специального назначения группировки войск „Запад“ нейтрализовали наблюдательные посты противника и сорвали ротацию живой силы, обеспечив продвижение штурмовых подразделений на одном из направлений в зоне проведения СВО», — отмечается в публикации.

В министерстве подчеркнули, что выбор огневой позиции осуществлялся с повышенной осмотрительностью и тщательной маскировкой.

Поразили склад боеприпасов ВСУ

Военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили радиолокационную станцию (РЛС) и полевой склад боеприпасов ВСУ на Южно-Донецком направлении.

«Артиллеристы 5-й общевойсковой армии группировки войск „Восток“ уничтожили радиолокационную станцию и полевой склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Шевченко на Южно-Донецком направлении», — говорится в сообщении МО РФ.

В ведомстве рассказали, что в ходе воздушной разведки была выявлена замаскированная в лесопосадке позиция немецкой РЛС Ground Observer 12 и полевой склад боеприпасов.

«Помимо этого, севернее Малиновки сбросом боеприпаса с дрона был уничтожен джип, на котором передвигались украинские боевики», — добавили в министерстве.

Взяли в плен солдата ВСУ

В Курском приграничье мотогруппа 177-го гвардейского полка морской пехоты Каспийской флотилии, действующая в составе группировки войск «Север», взяла в плен украинского солдата, сообщили ТАСС в Минобороны России.

«Вытащили мирных и наших раненых, уже в самом конце забрали пленного боевика ВСУ. В этот момент, когда его везли, уже на нас началась охота — за нами летали дроны. В последний момент увидели, что дрон прям перед нами вылетел. Мы начали укрываться, забежали в дом. <…> И уже как стемнело, начали выдвигаться двойками вперед по открытой местности», — сказал в предоставленном видео Минобороны командир мотогруппы Джокер. Он подчеркнул, что техника не пострадала, как и сами военнослужащие.

Военнопленный Андрей Гринчишин рассказал, что был призван на фронт принудительно. После недолгого обучения был отправлен на боевую позицию. По его словам, он вместе с сослуживцами около двух месяцев ждал, чтобы эвакуироваться из Курской области. «Зеленскому хочу передать, что не нужно этой войны и чтобы он уходил из президентства», — добавил он.

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