«Степашку» бросят на борьбу с дронами В России создано противодроновое ружье «Степашка»

Фото: МО Украины

В России создано противодроновое ружье ПАРС-С «Степашка», которое способно глушить наиболее применяемые в зоне СВО квадрокоптеры, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании-разработчика «Локационная мастерская». Речь идет о беспилотниках типа Mavic, FPV и Autel.

Фото: antikopter.ru ПАРС-С «Степашка»

Самая современная наша разработка [из представленных на II выставке «Экипировка»] запущена в серийное производство два месяца назад. Это антидроновое ружье ПАРС-С, подавляющее все действующие в СВО «пользовательские» беспилотники: «Мавики», FPV, Autel и другие распространенные, — сказал представитель компании.

Собеседник агентства уточнил, что «Степашку» испытывают как на полигонах, так и в зоне проведения СВО.

Противодроновое ружье обладает дельностью подавления до 1,5 километра, весит 9,6 килограмма, может применяться как в стационарном (на штативе), так и в мобильном варианте.

Ранее в Москве открыли детский технопарк «Наукоград», где школьники смогут изучать принципы разработки, конструирования и программирования беспилотников.