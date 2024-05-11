Стало известно, сколько министерств будет в новом кабмине В правительство России вошло 21 министерство

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В новом правительстве России, как и в предыдущем, останется 21 министерство, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Петь ведомств будут подчиняться напрямую главе государства. Речь идет о МИД, Минюсте, МЧС, МВД и Минобороны, передает пресс-служба Кремля.

Остальные структуры будут подчиняться председателю правительства. К таким ведомствам относятся Минприроды, Минобрнауки, Минздрав, Минкультуры, Минпросвещения, Минтруд, Минфин, Минсельхоз и другие.

Ранее также сообщалось, что в соответствии с указом Путина, у премьер-министра будет десять заместителей, включая одного первого.

Теперь кандидатуры на посты своих заместителей должен внести на рассмотрение Госдумы утвержденный парламентом и назначенный президентом председатель правительства Михаил Мишустин. Также глава кабмина должен предложить депутатам кандидатуры федеральных министров, кроме глав силовых ведомств и МИД, их кандидатуры предложит для консультации уже с сенаторами сам президент.

Согласно законодательству РФ, 7 мая, после инаугурации президента, правительство в полном составе подало в отставку. Это касалось в том числе ключевых фигур центрального аппарата.