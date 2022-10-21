Стало известно о состоянии раненого в зоне СВО тренера по дзюдо Романова Дзюдоист Галстян рассказал о состоянии здоровья раненого в зоне СВО тренера Романова

Фото: kubsport.ru

Игорь Романов

Заслуженный тренер РФ Игорь Романов, получивший ранение в Запорожской области после удара ВСУ из РСЗО HIMARS, чувствует себя хорошо, его жизни ничего не угрожает, рассказал в беседе с NEWS.ru олимпийский чемпион по дзюдо Арсен Галстян. Он подтвердил, что Романов получил осколочные ранения, пострадавший находится на лечении в госпитале Симферополя.

Самое главное, что он жив, здоров. Есть осколочные ранения. Его жизни ничего не угрожает. Пока все что могу сказать, — подчеркнул Галстян.

По информации Telegram-канала Mash, Романов отправился в зону проведения спецоперации в конце сентября, после объявленной в стране частичной мобилизации. Мужчина попал в пехотные войска, отбывал службу в районе Запорожской АЭС.

Перед отправкой, как пишет Telegram-канал, тренер по дзюдо провел неделю в учебной части, а после отправился охранять атомный объект, в ходе его службы ЗАЭС подверглась очередному обстрелу, противник открыл огонь из РСЗО HIMARS, в результате чего Романов получил осколочные ранения. В сообщении Mash говорится, что тренер идет на поправку, его жизни ничего не угрожает. Ранение Романова также подтвердили в пресс-службе Федерации дзюдо России.