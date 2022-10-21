В Федерации дзюдо подтвердили ранение заслуженного тренера РФ в зоне СВО

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Дзюдоист Арсен Галстян со своим тренером Игорем Романовым (справа налево), 2012 год

В пресс-службе Федерации дзюдо России подтвердили NEWS.ru ранение заслуженного тренера РФ и наставника олимпийского чемпиона Арсена Галстяна Игоря Романова. Telegram-канал Mash ранее сообщил, что Романов был ранен в Запорожской области после удара ВСУ из РСЗО HIMARS, тренер получил осколочные ранения спины и других частей тела.

Да, он действительно находится в зоне СВО. Его ранили, находится в госпитале, — говорится в сообщении.

По информации Mash, Романов отправился в зону проведения спецоперации в конце сентября, после объявленной в стране частичной мобилизации. Мужчина попал в пехотные войска, отбывал службу в районе Запорожской АЭС.

Перед отправкой, как пишет Telegram-канал, тренер по дзюдо провел неделю в учебной части, а после отправился охранять атомный объект, в ходе его службы ЗАЭС подверглась очередному обстрелу, противник открыл огонь из РСЗО HIMARS, в результате чего Романов получил осколочные ранения.

В сообщении Mash говорится, что тренер идет на поправку, его жизни ничего не угрожает.

Ранее стало известно, что в результате артобстрела ВСУ переправы в Херсоне погиб российский продюсер и журналист Олег Клоков. По словам заместителя губернатора Херсонской области Екатерины Губаревой, жертвой атаки стали по меньшей мере два журналиста телекомпании «Таврия».