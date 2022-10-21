При обстреле ВСУ Херсона погиб российский продюсер Губарева: при обстреле ВСУ переправы в Херсоне погиб российский продюсер Олег Клоков

Фото: РИА Новости

В результате артобстрела ВСУ переправы в Херсоне погиб российский продюсер и журналист Олег Клоков, сообщила в своем Telegram-канале заместитель губернатора Херсонской области Екатерина Губарева. По ее словам, жертвой атаки стали по меньшей мере два журналиста телекомпании «Таврия».

Губарева опубликовала фотографию поврежденного автомобиля, на котором передвигались телевизионщики.

Российский продюсер и журналист Олег Клоков погиб в результате обстрела гражданской переправы 20 октября 2022 года, — написала она.

Замгубернатора добавила, что Клоков раньше работал в «Москве 24», Russia Today, на Первом канале, а также в правительстве Москвы.

Удар по гражданской переправе через Днепр был нанесен накануне вечером. ВСУ использовали для обстрела американские реактивные системы залпового огня HIMARS. По данным властей, погибли четыре человека, еще несколько ранены.

Как отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, на левый берег Днепра эвакуировали более семи тысяч жителей региона. Людей вывозят, чтобы военным было проще выполнять поставленные перед ними задачи и обеспечить безопасность гражданских лиц.