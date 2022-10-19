Сальдо рассказал, сколько человек эвакуировали на левый берег Днепра Сальдо: на левый берег Днепра эвакуировали более семи тысяч жителей Херсонской области

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Более семи тысяч жителей Херсонской области переместили на левый берег Днепра с момента объявления эвакуации в регионе, сообщил врио губернатора Владимир Сальдо, передает «Интерфакс». По его словам, людей вывозят, чтобы военным было проще выполнять поставленные перед ними задачи и обезопасить гражданское население.

Сегодня более обширная эвакуация в сторону левого берега Днепра осуществляется из нескольких точек. По моим подсчетам, данным, которые есть у нас, уже выехало более семи тысяч, — сказал он.

Ранее глава Херсонской области рассказал, что от 50 тысяч до 60 тысяч жителей Херсонской области будут эвакуированы местными властями. Их, по словам Сальдо, переместят на левый берег Днепра и на территорию других регионов России. Он подчеркнул, что процесс эвакуации займет примерно шесть дней.

Ранее стало известно, что власти Херсонской области разослали СМС-сообщения жителям центра региона и области с требованием срочно эвакуироваться. Мера обусловлена грядущими обстрелами жилых кварталов Вооруженными силами Украины.