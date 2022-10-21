Мирошник: три человека погибли при обстреле ВСУ переправы в Херсоне

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Три человека, включая детей, погибли при обстреле ВСУ гражданской переправы в Херсоне. Украинские войска выпустили по мирной переправе через Днепр рядом с Антоновским мостом 12 ракет HIMARS, сообщил в своем Telegram-канале представитель ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Укропы обстреляли мирную переправу через Днепр из HIMARS — десять человек получили тяжелые ранения, в том числе дети. Двенадцать гражданских машин сожжены, — написал Мирошник.

Он отметил, что 11 ракет сбили подразделения ПВО, но одна все же долетела до переправы.

По переправе гражданских били целенаправленно и цинично. Выпустили две полных обоймы HIMARS, — сообщил представитель ЛНР.

Командующий объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции генерал Сергей Суровикин ранее обвинил киевский режим в подготовке к использованию запрещенных методов ведения войны в Херсонской области. ВСУ готовили массированные ракетные удары по плотине Каховской ГЭС и ракетно-артиллерийский удар по городу без разбора целей, сообщил российский военный.