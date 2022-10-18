Суровикин обвинил Киев в подготовке к применению запрещенных методов войны Суровикин: известно о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны под Херсоном

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Командующий объединенной группировкой войск в районе проведения специальной военной операции генерал Сергей Суровикин обвинил киевский режим в подготовке к использованию запрещенных методов ведения войны в Херсонской области. По его словам, ВСУ готовили массированные ракетные удары по плотине Каховской ГЭС и ракетно-артиллерийский удар по городу без разбора целей.

У нас имеются данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе города Херсон. <...> Данные действия могут привести к уничтожению инфраструктуры крупного промышленного центра и большим жертвам среди гражданского населения, — заявил генерал.

Суровикин добавил, что на Херсонском направлении сложилась непростая ситуация из-за ранее проведенных Вооруженными силами Украины обстрелов гражданской инфраструктуры, включая удары из американских РСЗО HIMARS по Антоновскому мосту. Из-за этого, указывает он, в город затруднен подвоз продуктов питания, а местное население лишается водо- и электроснабжения, что создает угрозу их жизням.

По словам замглавы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, Киев за последние 1,5 месяца на Херсонском направлении потерял свыше 9,8 тысячи военных, в том числе наемников. Кроме того, Украина лишилась более 1,5 тысячи единиц техники, в том числе 36 самолетов и семь вертолетов.