Число жертв ракетного удара по Херсону выросло до четырех Стремоусов: жертвами ракетного удара по переправе в Херсоне стали четыре человека

Фото: МО Украины

В настоящий момент известно, что жертвами ракетного удара со стороны ВСУ по гражданской переправе в Херсоне стали четыре человека. Об этом в эфире «Соловьев LIVE» заместитель главы региональной администрации Кирилл Стремоусов. Удар по переправе был нанесен накануне. До этого сообщалось, что в результате обстрела погибли двое.

Мне известно про четверых погибших, — заявил Стремоусов.

Ранее председатель областного правительства Сергей Елисеев говорил, что в результате обстрела ВСУ два человека погибли и 10 получили ранения на гражданской переправе у Антоновского моста. Пострадавших доставили в региональную больницу.

В связи с массированными обстрелами города местные власти проводят эвакуацию населения на левый берег Днепра. Переправа работает и в ночное время суток, так как многие стремятся покинуть потенциально опасную территорию. Украинская сторона, по имеющейся информации, выпустила по переправе 12 ракет HIMARS.

Как отмечал временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Сальдо, на левый берег Днепра эвакуировали более семи тысяч жителей Херсонской области. Людей вывозят, чтобы военным было проще выполнять поставленные перед ними задачи и обезопасить гражданское население.