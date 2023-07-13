Стало известно, на сколько вырастут цены на международные авиарейсы Глава Внуково Ванцев: авиабилеты на международные рейсы в 2023 году вырастут на 40%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Цены на авиабилеты на международные рейсы в 2023 году вырастут на 40%, заявил РБК совладелец Внуково и авиакомпании «Азимут» Виталий Ванцев. Он объяснил, что у перевозчиков значительно выросли затраты, особенно растет стоимость технического обслуживания самолетов из-за западных санкций, введенных в 2022 году.

Но не нужно к этому относиться так, что авиакомпании пользуются ситуацией. Со стороны это, может, так выглядит, но все на самом деле иначе, — сказал Ванцев.

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян ранее сообщил, что самостоятельное путешествие за рубеж обойдется российским туристам дороже, чем отдых с помощью туроператора. По его словам, разница в цене ощущается практически на всех этапах — от перелета до проката автомобиля.

Кроме того, пакетные туры в основном включают перелеты более дешевыми, чартерными рейсами, в то время как в самостоятельную поездку, скорее всего, придется отправиться регулярным авиарейсом. Вдобавок турагенты, в отличие от частных туристов, имеют возможность оплачивать рублями авиабилеты за рубежом, билеты в театры, концертные залы, музеи, прокат автомобилей и так далее.