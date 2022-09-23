Стало известно, на сколько Россия сократит подачу газа до 2025 года Bloomberg: годовой экспорт трубопроводного газа России сократиться почти на 40%

Фото: Norbert Fellechner via www.imago-images.de/Global Look Press

Газораспределительная станция

Годовой экспорт трубопроводного газа России должен сократиться почти на 40% до 125,2 млрд кубометров в 2023-2025 годах, согласно трехлетнему проекту плана страны, передает Bloomberg. Отмечается, что «Газпром» уже несколько месяцев сокращает поставки в Европу — исторически крупнейший рынок сбыта — на фоне санкций и ситуации на Украине. Также агентство сообщает, что ряд европейских клиентов были отключены от поставок газа.

Некоторые европейские клиенты были отключены после отказа выполнить требование Кремля об оплате поставок в рублях. Россия также сократила поставки в регион по магистральным трубопроводам, ссылаясь на западные санкции и технические причины. В результате в регионе остались ограниченные потоки через Украину и поставки по второму отрезку «Турецкого потока» как последним оставшимся маршрутам поставок на континент, — сообщает Bloomberg.

Правительство России 22 сентября, одобрило проект федерального бюджета на 2023 год и плановый период на 2024-2025 годов. В 2023 году доходы федерального бюджета ожидаются в размере 26,13 трлн рублей, расходы составят 29,056 трлн рублей. Дефицит кабмин прогнозирует в объеме порядка 2,9 трлн рублей или 2% ВВП. Как сообщил на заседании правительства министр финансов Антон Силуанов, финансировать его планируется в основном за счет внутренних заимствований.

Согласно прогнозу нефтегазовый дефицит федерального бюджета России в 2023 году составит 7,9% ВВП.