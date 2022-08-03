Стали известны самые курящие регионы России Аналитики назвали самыми курящими регионами России Нижегородскую область и Санкт-Петербург

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лидерами среди российских регионов по количеству купленных сигарет в пересчёте на число жителей в первом полугодии 2022 года стали Нижегородская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные аналитиков национальной системы цифровой маркировки товаров «Честный знак».

По данным расчетов экспертов, с января по июнь на каждого жителя Нижегородской области пришлось по 4,4 проданной пачки сигарет. В Санкт-Петербурге этот показатель составил 3,96 на жителя, в Краснодарском крае — 3,42.

Также в топ-10 самых курящих регионов России вошли Магаданская область (2,65), Камчатский край (2,09), Сахалинская область (1,96), Рязанская область (1,92), Москва (1,84), Крым (1,74), Севастополь (1,49).

При этом альтернативная табачная продукция — сигары, сигариллы, жевательный табак и прочее — оказалась менее популярна. Больше всего подобных товаров из расчёта на одного жителя купили в той же Нижегородской области — 1,95 пачки. На втором месте Омская область с показателем 1,46 пачки, на третьем — Севастополь с 1,12 пачки.

Ранее руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Маринэ Гамбарян заявила, что электронные сигареты и вейпы должны быть запрещены для свободной продажи. По её словам, эти гаджеты не помогают бросить курить и не могут быть использованы как продукты для снижения вреда от курения.