США отправили на Украину первую партию БМП Bradley

Фото: Spc. Jensen Guillory/Global Look Press

Bradley

США отправили на Украину первые 60 боевых машин пехоты Bradley, передает РИА Новости со ссылкой на американское транспортное командование. Бронетехнику перевозят на судне норвежско-шведской компании Wallenius Wilhelmsen, которое на прошлой неделе покинул порт Чарльстона, штат Южная Каролина.

Транспортное командование США перевозит первую партию БМП Bradley на Украину в рамках объявленного ранее в этом году соглашения о военной помощи на сумму в 2,85 миллиарда долларов, — заявили в американском транспортном командовании.

Ранее журналисты The Wall Street Journal Лоренс Норман и Стивен Фидлер объяснили, что Запад решил нарастить военную помощь Украине, так как опасается способности России одержать победу в любом затяжном конфликте на истощение. По мнению авторов, НАТО и ЕС опасаются, что время может быть на стороне Москвы. Как пишет издание, прежде Запад надеялся, что шансы Киева на победу будут увеличиваться, если конфликт станет длиться все дольше.

Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр ранее заявил, что Альянс готов к прямому противостоянию с Россией. Он также подчеркнул, что промышленное производство стран НАТО должно быть переориентировано на военную сферу. По мнению Бауэра, в настоящее время стратегические цели Москвы выходят за пределы Украины и Россия намерена вернуться в границы СССР.