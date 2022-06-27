Спрос на пиратскую версию Windows вырос в России на 250% Спрос на пиратскую версию Windows вырос в России на 250% после остановки работы Microsoft

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За последние три месяца в Google число запросов, связанных со способами активации пиратской версии операционной системы Windows, 10 выросло, в зависимости от формулировки, на 80–250%. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса Google Trends.

Кроме того, одним из самых быстрорастущих запросов с начала июня стало бесплатное скачивание Excel — спрос вырос на 650%. За последнюю неделю в Сети стали в 47 раз чаще, чем раньше, искать Windows 10 Media Creation Tool. Проблемы с установкой операционки с официального сайта Microsoft возникли у россиян в конце июня, сделать сейчас это можно было только через VPN.

Microsoft оказалась в числе компаний, которые ограничили поставки своей продукции в Россию из-за начала спецоперации на Украине. Кроме того, на минувшей неделе компания объявила, что продолжит сокращать своё присутствие на российском рынке до тех пор, пока не покинет его совсем.

По имеющимся данным, новых поставок «коробочных» операционных систем от Microsoft в страну не ожидается, имеющегося у дистрибьюторов запаса хватит на несколько месяцев. Кроме того, по некоторой информации, купивший «коробочную» версию ОС или ноутбук с предустановленной Windows пользователь сможет её использовать лишь в том случае, если при регистрации укажет какую-либо страну, кроме России и Белоруссии.

Ранее IT-эксперт Герман Клименко предупредил, что запрет на скачивание официальных версий Windows 10 и 11 с сайта Microsoft может привести к сбоям в работе компьютеров россиян. По его словам, если окажется, что невозможность скачать операционную систему с сайта разработчика не связана с техническими трудностями, проблемы с вредоносными программами «возникнут не только у простых граждан», но и в госструктурах.