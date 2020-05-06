Спектакль без зрителей пройдёт 9 мая на Красной площади

Литературно-музыкальный спектакль к 75-летию Победы пройдёт на Красной площади вместо праздничного концерта. Мероприятие состоится без зрителей, но трансляцию покажут федеральные телеканалы.
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Осознавая судьбоносность победы в Великой Отечественной войне для всего человечества и невозможность пропустить наш главный праздник — День Победы — даже в таких сложных условиях, мы пришли к решению провести полноценную программу с участием известных артистов, но без зрителей, конечно, — цитирует издание художественного руководителя Кремлёвского дворца Петра Шаболтая.
Организаторы концерта уточнили, что основой спектакля станут военные песни и стихи, которые прочитают со сцены артисты кино и театра.
Как писал NEWS.ru, Министерство обороны отказалось от проведения полноценных военных парадов 9 мая. В столице и ещё 47 городах состоятся лишь воздушные парады.
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