Спектакль без зрителей пройдёт 9 мая на Красной площади

https://static.news.ru/photo/a3b9194a-8fc3-11ea-b6b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Литературно-музыкальный спектакль к 75-летию Победы пройдёт на Красной площади вместо праздничного концерта. Мероприятие состоится без зрителей, но трансляцию покажут федеральные телеканалы.

По информации РИА Новости, участниками спектакля станут Василий Лановой, Лариса Долина, Сергей Гармаш, Николай Басков, Николай Расторгуев, Лев Лещенко, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Александр Маршал, Валерия, Александр Розенбаум, Григорий Лепс и другие артисты.

Осознавая судьбоносность победы в Великой Отечественной войне для всего человечества и невозможность пропустить наш главный праздник — День Победы — даже в таких сложных условиях, мы пришли к решению провести полноценную программу с участием известных артистов, но без зрителей, конечно, — цитирует издание художественного руководителя Кремлёвского дворца Петра Шаболтая.

Организаторы концерта уточнили, что основой спектакля станут военные песни и стихи, которые прочитают со сцены артисты кино и театра.

Как писал NEWS.ru, Министерство обороны отказалось от проведения полноценных военных парадов 9 мая. В столице и ещё 47 городах состоятся лишь воздушные парады.