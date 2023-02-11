Спасенный мишка Диксон сделал первые шаги до бассейна и попал на видео

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Спасенный после охоты браконьеров мишка Диксон сделал первые шаги до бассейна, ему соорудили пандус и постелили маты в вольере. Хищнику, у которого парализованы задние лапы, с каждым днем становится лучше, проведено несколько операций, раны постепенно заживают. Теперь Диксон может проскользить от своего домика прямо к бассейну, чтобы поплавать.

Раненого краснокнижного медведя обнаружили 3 сентября без сознания возле жилых домов на острове Диксон в Красноярском крае. По словам местных жителей, животное самостоятельно вышло к людям за помощью. Уже 6 сентября зверя доставили в Москву. Выяснилось, что медведь стал жертвой браконьеров, в результате чего у него были парализованы задние лапы. Специалисты долгое время лечили раны и пролежни у Диксона. Позднее он научился переворачиваться.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова позднее сообщила, что у Диксона появилась возможность рыбачить на новой глубине. Бассейн для хищника углубили на 60 сантиметров, теперь глубина водоема составляет 1,3 метра. Зоологи рассчитывают, что на большей глубине медведь будет активнее задействовать свои конечности. Для стимуляции Диксона работники зоопарка планируют запустить в углубленный бассейн рыбу.