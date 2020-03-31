https://static.news.ru/photo/13ad79aa-67eb-11e9-a32b-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/typical_kmr

Гендиректору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» и совладельцу ТРЦ «Зимняя вишня», где в 2018 году произошёл пожар, унёсший жизни 60 человек, Вячеславу Вишневскому предъявлено обвинение в даче взятки, сообщили в СК РФ.

В конце марта 2020 года Вишневского экстрадировали в Россию из Польши, после чего ему сделали тест на инфицирование коронавирусом нового типа. После получения результатов теста, ему предъявили обвинение и допросили в присутствии адвоката, передаёт ТАСС.

После получения отрицательного результата следствием ему незамедлительно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ, — рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Как писал NEWS.ru ранее, ещё четыре фигуранта дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово — глава инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзиля Комкова и её соучастники — предстанут перед судом.