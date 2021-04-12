Мишустин назначил нового главу Рослесхоза

https://static.news.ru/photo/c5ea21d6-9c2d-11eb-912c-96000091f725_660.jpg Иван Советников Фото: Иван Советников/facebook.com

Новым руководителем Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) стал Иван Советников. Распоряжение о его назначении подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Экс-глава Рослесхоза Сергей Аноприенко занял пост замминистра природных ресурсов и экологии РФ.

Иван Советников ранее был заместителем главы Рослесхоза. В этой должности он работал с 2020 года, курируя в том числе выполнение ведомственной программы цифровой трансформации, а также осуществление и обеспечение эксплуатации единой государственной автоматизированной информационной системы учёта древесины и сделок с ней, — говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

До этого Советников возглавлял подмосковный Комитет лесного хозяйства, также он работал на посту замдиректора департамента госполитики и регулирования в области лесных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Как писал NEWS.ru, к стратегически важным товарам и ресурсам, контрабанда которых в крупном размере влечёт уголовную ответственность, теперь отнесены «шпалы деревянные для железнодорожных и трамвайных путей». Под таким названием недобросовестные экспортёры начали декларировать ценные лесоматериалы для отправки за границу. С 22 октября 2020 года правительство дополнило список товаров и ресурсов, чьё незаконное перемещение через границы РФ в крупном размере карается по статье 226.1 УК России. В данное время в зависимости от числа соучастников за такое преступление грозит лишение свободы на срок от трёх до 12 лет. Крупным размером контрабанды признаётся попытка незаконного вывоза из страны товаров на сумму свыше 100 тыс. рублей.