В России ужесточили наказание за незаконный вывоз древесины из страны

https://static.news.ru/photo/ced2d0dc-144b-11eb-9170-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press

К стратегически важным товарам и ресурсам, контрабанда которых в крупном размере влечёт уголовную ответственность, теперь отнесены «шпалы деревянные для железнодорожных и трамвайных путей». Под таким названием недобросовестные экспортёры начали декларировать ценные лесоматериалы для отправки за границу.

С 22 октября правительство дополнило список товаров и ресурсов, чьё незаконное перемещение через границы РФ в крупном размере карается по статье 226.1 УК России. В перечень включили железнодорожные и трамвайные шпалы, под видом которых из страны вывозили брус и другие ценные материалы, избегая ответственности за нарушение закона.

В данное время в зависимости от числа соучастников за такое преступление грозит лишение свободы на срок от трёх до 12 лет. Крупным размером контрабанды признаётся попытка незаконного вывоза из страны товаров на сумму свыше 100 тыс. рублей.

Решение об ужесточении ответственности принято постановлением правительства от 8 октября 2020 года после совещания в Кремле по развитию и декриминализации лесного комплекса страны, прошедшего 30 сентября.

Продолжается практика экспорта простого сырья, товаров низкого передела. Зачастую всё это идёт через разного рода опять же серые или откровенно криминальные схемы вывоза продукции. Нужно пересмотреть подходы к работе таможни, настроить её таким образом, чтобы под видом пиломатериалов не экспортировался кругляк, — цитирует «Парламентская газета» президента РФ Владимира Путина.

По итогам дискуссии глава государства также поручил с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из РФ необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.

Для исполнения поручений президента по улучшению ситуации в лесном хозяйстве необходимо будет принять 13 федеральных законопроектов, заявила 21 октября на правительственном часе в Совете Федерации вице-премьер Виктория Абрамченко.

Ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко по итогам совещания у президента Владимира Путина утвердила план мероприятий по декриминализации и развитию лесного комплекса. Она сообщила, что каждое решение из плана направлено на наведение порядка в отдельно взятой области лесного комплекса страны. Эти проблемы ранее поставили перед кабмином федеральные органы исполнительной власти, главы регионов и представители отраслевого профессионального бизнес-сообщества.

Абрамченко добавила, что в плане речь идёт не только о декриминализации лесного хозяйства, но и о его развитии. Ключевые положения плана должны быть реализованы уже к концу 2021 года, добавила она.

Первое положение плана — стимулирование переработки и меры господдержки. Согласно ему, Минэкономразвития до 15 декабря предстоит подготовить нормативный правовой акт, устанавливающий введение полного запрета вывоза из России необработанных или грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород с 1 января 2022 года.

Экономисты в России нередко указывают на то, что необработанный лес-кругляк даже вне криминальных схем вывозится за границу, при том что в отечественной экономике слабо развита обрабатывающая промышленность. План Абрамченко предусматривает не только меры по ограничению вывоза леса, но и меры, направленные на стимулирование переработки и спроса древесины внутри страны.

В плане говорится, что Минстрою и Минпромторгу до 1 декабря следует обеспечить в пилотных регионах реализацию комплекса мер, направленных на развитие строительства с целевым уровнем 20% жилых домов и объектов социально-культурного назначения. При этом предполагается использовать деревянные конструкции.

Минфину, Минстрою и Минпромторгу к 1 июля 2021 года необходимо будет распространить действие ипотечных программ на проекты индивидуального жилищного строительства с использованием деревянных домокомплектов, произведённых индустриальным способом.

Второе положение плана Абрамченко — цифровизация и «обеление» лесного комплекса.

Вице-премьер предлагает создание Федеральной государственной информационной системы лесного комплекса (ФГИС ЛК). В России появится государственный лесной реестр. К 1 сентября 2021 года Рослесхоз, Минцифры, Росреестр, Роскосмос должны будут создать общедоступную карту лесов России как единый электронный публичный ресурс.

Наконец, в плане прописаны меры по лесному надзору. Минприроды получило распоряжение о подготовке к 1 декабря к внесению в Госдуму проекта по лесному надзору, писал NEWS.ru.