Совет Госдумы рассмотрит обращение от КПРФ о признании ДНР и ЛНР

Совет Госдумы принял решение о рассмотрении в феврале обращения Коммунистической партии к главе государства Владимиру Путину о признании самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого замглавы фракции КПРФ Николая Коломейцева.

Совет Думы принял решение рассмотреть постановление в феврале, — сообщил Коломейцев.

19 января депутаты думской фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект обращения к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Парламентарии обратились к cпикеру Вячеславу Володину с просьбой включить их проект постановления в проект порядка работы нижней палаты парламента на февраль 2022 года.

Украина в апреле 2014 года начала военную операцию против ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали порядка 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности в ходе встреч контактной группы. Но и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки. Москва при этом неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и намеренно затягивает переговоры по урегулированию конфликта.

24 января в ДНР заявили, что Вооружённые силы Украины ведут активную подготовку к наступлению в Донбассе. По данным управления Народной милиции ДНР, украинские военные проводят усиление штурмовых групп, в частности, поступил приказ о досрочной выписке из госпиталей механиков-водителей и наводчиков. Есть информация о переброске военной техники.

Ранее сообщалось, что в случае если Киев перейдёт к силовому решению конфликта в Донбассе, со стороны ДНР последует адекватный ответ, в результате чего армии Украины будет нанесён невосполнимый ущерб. В связи с этим в Народной милиции украинцам предложили отказаться от участия в боевых действиях.