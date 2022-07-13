Сотни фур скопились в Калининградской области из-за литовской таможни

Фото: Михаил Голенков/РИА Новости

Грузовые автомобили у КПП «Чернышевское» в Калининградской области

Более 300 фур скопились в Калининградской области из-за отсутствия документов о снятии ограничений на транзит через Литву, сообщает ОТР. Грузовики международного автомобильного пункта пропуска Чернышевское — Кибартай ждут проезда почти неделю, они двигаются медленно — один-два в час. Литовские таможенные органы объясняют задержку сбоями в программном обеспечении и нехваткой персонала.

Раньше мы проезжали эту границу буквально за два часа, это в худшем случае, а сейчас мы эту границу берем и за трое, четверо, и за пять суток. А что делать? Калининград — это родной город наш, его не бросишь, мы все родные люди, надо помочь, — рассказал дальнобойщик Павел Нечаев.

Также водители переживают, что из-за простоя меньше заработают. К жизни в кабинах они приспособились: берут с собой больше продуктов, смотрят телевизор, моются водой из бутылок.

На литовской стороне, по данным калининградской таможни, находятся 200 грузовиков.

Власти Калининградской области ранее сообщили, что пока не получали официальных уведомлений и документов о снятии ограничений с транзита грузов из России через территорию Литвы. Пресс-секретарь областного правительства Дмитрий Лысков подчеркнул, что Калининград устроит только полное возобновление поставок товаров, которые попали в санкционные списки ЕС.