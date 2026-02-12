Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 17:27

«Сопоставимо с ядерным»: раскрыто, почему ТОС-3 «Дракон» вызывает страх

Военэксперт Марочко: укрыться от ТОС-3 «Дракон» практически невозможно

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Укрыться от огнеметной системы ТОС-3 «Дракон» практически нереально, заявил NEWS.ru военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, аэрозоль может проникать в любые укрытия через малейшие щели и затем воспламеняться.

ТОС-3 является модификацией термобарических боеприпасов. Ранее они использовались с целью выжигания местности в случае бактериологических опасностей, но в дальнейшем выяснилось, что довольно-таки эффективно можно применять и по живой силе противника. Это действительно очень страшное оружие. Оно сопоставимо с ядерным по характеру действия. Укрыться от него практически невозможно, поскольку аэрозоль попадает в бункеры через вытяжки, а затем либо воспламеняется, либо идет детонация и попросту уничтожается серьезный укрепрайон противника, — поделился Марочко.

Он добавил, что при экстремально высоких температурах все живое подвергается уничтожению из-за оплавления. При этом, по словам военэксперта, у оружия есть значительное преимущество: оно не вызывает радиоактивного или химического загрязнения местности.

Ранее сообщалось, что российские военные задействовали в зоне спецоперации ТОС-3 «Дракон» — новейшую тяжелую огнеметную систему. Появление этой модернизированной установки на линии фронта стало тревожным знаком для украинских сил. «Дракон» оснащен термобарическими боеприпасами, что делает его особенно опасным.

оружие
ВС РФ
Россия
ТОС-3
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
«Сопоставимо с ядерным»: раскрыто, почему ТОС-3 «Дракон» вызывает страх
