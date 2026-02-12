«Сопоставимо с ядерным»: раскрыто, почему ТОС-3 «Дракон» вызывает страх

Укрыться от огнеметной системы ТОС-3 «Дракон» практически нереально, заявил NEWS.ru военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, аэрозоль может проникать в любые укрытия через малейшие щели и затем воспламеняться.

ТОС-3 является модификацией термобарических боеприпасов. Ранее они использовались с целью выжигания местности в случае бактериологических опасностей, но в дальнейшем выяснилось, что довольно-таки эффективно можно применять и по живой силе противника. Это действительно очень страшное оружие. Оно сопоставимо с ядерным по характеру действия. Укрыться от него практически невозможно, поскольку аэрозоль попадает в бункеры через вытяжки, а затем либо воспламеняется, либо идет детонация и попросту уничтожается серьезный укрепрайон противника, — поделился Марочко.

Он добавил, что при экстремально высоких температурах все живое подвергается уничтожению из-за оплавления. При этом, по словам военэксперта, у оружия есть значительное преимущество: оно не вызывает радиоактивного или химического загрязнения местности.

Ранее сообщалось, что российские военные задействовали в зоне спецоперации ТОС-3 «Дракон» — новейшую тяжелую огнеметную систему. Появление этой модернизированной установки на линии фронта стало тревожным знаком для украинских сил. «Дракон» оснащен термобарическими боеприпасами, что делает его особенно опасным.