Владимир Соловьёв поддержал идею создания продовольственных карточек

https://static.news.ru/photo/993f505a-712d-11eb-9ef9-96000091f725_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Совет Федерации/flickr.com

Телеведущий Владимир Соловьёв в разговоре с NEWS.ru поддержал предложение главы ЛДПР Владимира Жириновского о введении продовольственных сертификатов для малоимущих россиян. По его словам, такая мера позволит не только поддержать социально незащищённые слои населения, но и поможет отечественному производителю.

При этом ведущий отметил, что когда он был молодым отцом, то сам пользовался похожими системами поддержки, существующими в Советском Союзе.

Когда я был молодым отцом в Советском Союзе, то мы были приписаны к молочной кухне. И без всяких проблем этим пользовались. Мало того, когда я работал в школе, то там учителям полагались продовольственные пайки, что было довольно любопытно. Вообще, в советское время похожие системы работали, например, когда к праздникам на предприятиях выдавались продовольственные пайки. А нам надо бороться за повышение рождаемости, поэтому любая возможность поддержать и пенсионеров, и многодетных только приветствуется, — заключил Соловьёв.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами парламентских фракций сообщил, что считает возможным обсудить введение продовольственных сертификатов для малоимущих.