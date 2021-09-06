Собянин рассказал о праздновании Дня города

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На Рублёво-Успенском шоссе в подмосковном Одинцово произошла массовая драка с участием мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей местного МВД и публикует видео инцидента.

Отмечается, что задержаны 15 человек, проводятся следственные действия. Другие подробности пока не сообщаются. Также на данный момент неизвестна национальная принадлежность участников драки. Ранее в дежурную часть сообщили о «большом скоплении...