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Собянин рассказал о праздновании Дня города

23:17, 06 сентября 2021
Собянин рассказал о праздновании Дня города Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в День города не планируется больших концертов, однако фейерверк по случаю 874-го дня рождения столицы состоится. Празднования пройдут 11–12 сентября, отметил градоначальник в эфире телеканала ТВЦ.

В этом году будут достаточно скромные мероприятия. В Зарядье пройдёт концерт, на площадках города проходит фестиваль «Цветочный джем», где можно покушать, погулять, полюбоваться инсталляциями цветов, деревьев, дизайнерских проектов в области ландшафта. В целом, конечно, город будет украшен, — подчеркнул Собянин.

Ранее стало известно, что Москва не аккумулирует в своём бюджете доходы регионов. Об этом заявил Сергей Собянин. Он продемонстрировал презентацию с финансовыми показателями столицы. Жители Москвы отдали другим регионам, их пенсионерам и пациентам больниц свыше 800 млрд рублей в 2020 году, добавил Собянин.

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