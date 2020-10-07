Собянин дал губернаторам установку по введению карантина из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/267895c4-08c1-11eb-85c2-fa163e074e61_660.jpg Сергей Собянин Фото: Сергей Собянин/vk.com

Мэр Москвы Сергей Собянин дал губернаторам установку не останавливать экономику российских регионов, несмотря на вторую новую волну коронавируса. Она прозвучала 7 октября на заседании рабочей группы Госсовета по борьбе с COVID-19.

Собянин обсудил с участниками заседания ужесточение карантинных мер, необходимость соблюдения масочного режима. Но подчеркнул, что в отличие от весеннего карантина экономику останавливать не стоит, — рассказал URA.RU один из участников встречи.

Издание уточняет, что после заседания рабочей группы губернаторы начали в ускоренном режиме вводить новые ограничения в регионах. Например, глава Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился с 8 октября перевести 30% сотрудников на удалённую работу.

Мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий Госсовет по борьбе с коронавирусом, 7 октября поговорил с руководителями российских регионов о COVID-19. Политики разговаривали о диагностике вируса, темпе и прогнозах по его распространению и амбулаторное лечение людей, переносящих заболевание легко. Кроме того, участники обсуждения обсудили загрузку медицинских учреждений, соблюдение ограничительных мер и требований по использованию средств индивидуальной защиты.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович высказала мнение, что локдаун на национальном уровне из-за увеличения числа заражённых коронавирусом может быть введён только в качестве тщательно взвешенной и крайней меры.

По её словам, накопленные знания и умения способны помочь стране бороться с вирусом, оставляя работающими экономику и систему образования. Вместе с тем она считает возможным ввести локальные, ограниченные по времени, а также секторальные ограничения, но локдаун на национальном уровне, как это было несколько месяцев назад, должен быть тщательно обоснован, только если государство столкнётся с совершенно неизведанной ситуацией.

Российские врачи к 7 октября выявили более 11,1 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. В общей сложности с начала пандемии в стране заболели свыше 1,2 млн человек, около 21,9 тыс. граждан погибли, почти 999,3 тыс. выздоровели, писал NEWS.ru.