СМИ узнали о плане властей выдвинуть на выборах участников СВО «Ведомости»: участников спецоперации на Украине выдвинут кандидатами на ближайших выборах

Фото: vybor2019.sevastopol.su

Бывшие участники специальной военной операции на Украине, добровольцы и работавшие в Донбассе волонтеры будут выдвинуты на выборах 2023 года — как в органы законодательной, так и исполнительной власти. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на четыре источника, близких к администрации президента. Также данную информацию подтвердили в трех российских политических партиях.

В 2023 году региональные выборы намечены на 10 сентября. Планируется выбрать 20 губернаторов на прямых выборах, 5 на непрямых, а также депутатов 20 законодательных собраний. Как рассказали осведомленные источники, АП и «Единая Россия» не исключают варианта встроить в избирательные кампании кандидатов в депутаты военных, добровольцев и волонтеров, если у таковых окажется желание. Данная идея объясняется тем, что «в обществе на это есть запрос».

Источник, близкий к Госдуме, также сообщил, что часть депутатов «не случайно» отправилась в зону СВО в качестве добровольцев. После этой поездки они могут получить статус «ветеранов» и участвовать в новых выборах именно в этом статусе. При этом «Единая Россия» уже располагает резервом людей, отправившихся добровольцами в зону боевых действий или трудившихся там волонтерами.

Как рассказал изданию первый заместитель председателя КПРФ Юрий Афонин, сейчас в зоне СВО в качестве добровольцев находятся около 400 членов партии. 13 человек погибли. Он отметил, что в партии готовы рассматривать участников спецоперации как кандидатов для участия в выборах — даже если те не являются партийцами, но разделяют принципы коммунистов.

«Справедливая Россия» и ЛДПР также готовы выдвигать участников СВО в качестве кандидатов. Об этом заявили первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев и заместитель руководителя фракции ЛДПР Алексей Диденко.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что выборы президента России запланированы на 2024 год. Он добавил, что с точки зрения начала электоральных процессов они так или иначе последуют. Представитель Кремля отметил, что для президента России Владимира Путина никогда не было главным, предвыборный ли год или нет. По словам Пескова, главное для главы государства — субстантивная работа и ее осязаемый результат, тем более когда речь идет о таком судьбоносном моменте в истории нашей Родины, где ответственность всех кратно повышается.

Песков также заявил, что никаких решений о переносе губернаторских выборов в 2023 году в России не принималось. По его словам, об отмене выборов речь не идет.