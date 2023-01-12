СМИ сообщили о деле против главы НПО им. Лавочкина из-за РД-180 «Коммерсантъ»: в отношении главы НПО им. Лавочкина завели дело из-за поставок РД-180 в США

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Следственный комитет и прокуратура России расследуют дело о злоупотреблении полномочиями действующим генеральным директором АО «Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина» Владимиром Колмыковым и бывшим руководителем Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимиром Солнцевым. Об этом сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на осведомленный источник. Отмечается, что им может грозить 5 и 7,5 года тюремного заключения соответственно.

Как рассказал собеседник издания, в марте 2015 года Колмыков, занимавший тогда должность исполнительного директора АО «НПО «Энергомаш», под давлением бывшего исполнительного директора Солнцева, якобы лоббировавшего его назначение, подписал изменения к лицензионному соглашению № 23 с ООО РД АМРОСС, ЛЛС, заключенному в конце сентября 2002 года в рамках контракта, связанного с поставками жидкостных ракетных двигателей РД-180 для американских ракет-носителей Atlas.

Расследование установило, что соглашение было заключено на невыгодных для России и непосредственно НПО условиях. В рамках договора, ООО, являвшемуся совместным предприятием НПО «Энергомаш» и американской компании Pratt & Whitney, с 2022 года передавалось право использования патентов и техдокументации выпускаемых в РФ ракетных двигателей для производства, ремонта, проведения испытаний на территории США. Следствие полагает, что подобное соглашение должно было производиться на возмездной основе. Также следователи считают, что внесенные Колмыковым в лицензионное соглашение изменения могли причинить ущерб на сумму более 662 млн рублей.

Президент Владимир Путин 9 января внес в Госдуму законопроект о денонсации Россией Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. В пояснительных материалах отмечалось, что ранее комитет министров Совета Европы решил прекратить полноправное членство России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО). РФ лишается права участия в обсуждении или принятии докладов, а также права голоса. В силу неприемлемости для Москвы таких условий предлагается денонсировать Конвенцию и прекратить участие РФ в ГРЕКО.

В сентябре Россия вышла из Конвенции о защите прав человека. Тогда же РФ окончательно вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека. Суд больше не будет принимать новые жалобы против России, но продолжит рассматривать заявления, поданные до 16 сентября 2022 года.