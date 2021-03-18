СМИ сообщают о планах кабмина создать новую систему работы с экспертами

https://static.news.ru/photo/f7fd0d3a-56d9-11eb-8c46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Новое управление экспертизы и планирования создаётся в аппарате правительства. Об этом сообщает «Коммерсант». По данным издания, курировать деятельность управления станет заместитель руководителя аппарата Белого дома Александр Грибов.

Основной задачей нового управления станет улучшение системы обратной связи Белого дома по принимаемым в правительстве решениям. По сути, происходит перестройка схемы работы правительства с общественностью, отраслевыми ассоциациями и законодателями, пишет издание.

Ранее для этих целей в 2012 году был создан Экспертный совет при правительстве, выносимые им решения имеют рекомендательный характер. При этом источники «Коммерсанта» в Белом доме отмечают, что часто экспертов привлекают к обсуждению уже принятых решений, таким образом, данная работа носит во многом формальный характер.

Решение о создании нового управления принадлежит премьер-министру Михаилу Мишустину, оно было принято, помимо прочего, в результате встреч с бизнесменами и сотрудниками НКО во время рабочих поездок по регионам в 2020–2021 годах. Создание новой структуры предполагает и перезагрузку экспертного совета, который теперь, как предполагается, станет одним из основных инструментов работы в данном направлении.

Также изменения ждут все совещательные органы при правительстве и общественные советы при министерствах. Основной задачей нового управления станет планирование работы по обсуждению и закреплению инициатив и планирование экспертного сопровождения значимых инициатив правительства.

Ранее стало известно, что премьер-министра Михаила Мишустина попросили создать новую категорию льготников в России — «ликвидаторы пандемии коронавируса». Об этом писал NEWS.ru.