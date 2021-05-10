Слуцкий рассказал, когда РФ выйдет из ДОН

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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рассказал, когда Россия выйдет из Договора по открытому небу. По его словам, все процедуры должны быть завершены к концу мая. Его слова приводит РИА Новости.

Все процедуры по выходу из Договора по открытому небу по срокам должны быть завершены до конца мая, затягивать здесь точно не будем, — сказал Слуцкий.

Он уточнил, что комитет Госдумы по международным делам будет предлагать Госдуме денонсировать Договор об открытом небе в самые кратчайшие сроки, возможно, уже на следующей неделе. Глава комитета добавил, что на текущий день ситуация вокруг ДОН такова, что не приходится сомневаться в «безоговорочной поддержке» парламента его денонсации.

Россия может завершить внутригосударственные процедуры по выходу из ДОН к лету 2021 года. Если Вашингтон к этому времени не уведомит Москву о готовности возобновить участие в договоре, РФ направит депозитариям — Венгрии и Канаде — ноту о выходе из соглашения. С этого момента начнётся отсчёт полугодового срока, предшествующего официальному и окончательному выходу России из соглашения.

Сегодня, 11 мая, президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу. Соответствующее уведомление опубликовано в думской электронной базе. Документ был направлен в базу в 08:28 по московскому времени.