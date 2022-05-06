Следствие потребовало заочного ареста Невзорова Следствие потребовало заочного ареста Невзорова за дискредитацию ВС России

Александр Невзоров (справа) / Фото Алексей Дружинин/РИА Новости

Следствие требует заочного ареста журналиста Александра Невзорова (признан иноагентом) за распространение лживой информации о Вооружённых силах России, передаёт ТАСС. Соответствующее ходатайство поступило в Басманный суд Москвы.

В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заочного ареста Невзорову А. Г., подозреваемому по части 2 стать 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации. — NEWS.ru), — говорится в сообщении.

22 марта Следственный комитет РФ заявил о возбуждении уголовного дела в отношении Невзорова. Его обвиняют в распространении в соцсетях ложной информации о деятельности ВС РФ в ходе спецоперации России на Украине. В частности, в вину ему вменяется распространение фотографий и видео о родильном доме в городе Мариуполе, источниками которых являются украинские СМИ. При этом Министерством обороны РФ официально объявлено о ложности указанных сведений.

Министерство юстиции России в апреле внесло Невзорова в реестр СМИ-иноагентов.