Сладков и Поддубный оценили отставку Попова: что пишут военкоры 13 июля Журналисты высказались на тему отстранения генерал-майора Ивана Попова от командования 58-й армией

Фото: МИД РФ

Иван Попов

Военные корреспонденты и блогеры обсудили предполагаемую отставку командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, местонахождение генерала Сергея Суровикина, а также переброску подразделений ЧВК «Вагнер» из полевых лагерей. Минобороны кадровые перестановки в 58-й армии не комментировало. Что пишут военкоры 12 июля — в материале NEWS.ru.

Александр Сладков: «Генерал Попов не мятежник»

Военный корреспондент заявил, что не чувствует себя в праве оценивать решения начальника Генштаба Валерия Герасимова. Ситуацию с отстранением командующего 58-й армией он назвал «рабочей». Минобороны эту информацию не комментировало.

«Ситуация с Иваном Поповым неприятная, но рабочая. Не имею права оценивать действия начальника Генштаба — у нас в армии единоначалие. Не надо делать из Попова мятежника. Это наш родной генерал, любимый солдатами и офицерами. Попов не преступник, это генерал, отстаивающий свою позицию. У нас впереди большие испытания, надо беречь и каждого солдата, и генерала», — подчеркнул Сладков.

Евгений Поддубный: «В нашей армии командные должности не выборные»

Военкор Евгений Поддубный подчеркивает, что Минобороны не должно отчитываться о ротации командного состава — эти должности не являются выборными. Так военкор прокомментировал дискуссию об обоснованности снятия генерала Ивана Попова. Минобороны отстранение Иванова не подтверждало.

«По поводу активного обсуждения кадровых решений в ВС РФ. Слава Богу, в нашей армии командные должности не выборные. И не только в нашей. Назначение или ссылка, пересмотр решений на уровне командующих не происходят из-за общественного обсуждения, прений сторон в интернете и на кухнях, публичных обращений», — отметил журналист.

Поддубный заметил, что талантливые люди довольно часто возвращаются командовать объединениями или занимаются другими важными задачами в зоне СВО после кадровых перестановок.

«В армии нет демократии. И попытки организовать общественное давление в процессе кадровых назначений командиров бригад, дивизий, командующих армиями и округами — это практика вредная. Независимо от персоналий», — считает Поддубный.

Андрей Турчак: «Армия была и остаётся вне политики»

Генеральный секретарь «Единой России» Андрей Турчак считает, что публикация аудио с заявлением генерала Попова о снятии с должности остается на совести депутата Андрея Гурулева.

«Обращение генерала Попова было непубличным и размещено в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й Армии. То, что „депутат“ Гурулев его каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остаётся на его совести. Как и другие его заявления и комментарии. А совесть Ивана чиста. Такими командирами Родина может гордиться. Армия была и остаётся вне политики», — подчеркнул Турчак.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Андрей Турчак

Андрей Медведев: «Критика военного руководства — это нормально»

Публицист Андрей Медведев предположил, что руководству Минобороны может быть неприятно слушать критику гражданских лиц. С ней нужно работать, уверен Медведев.

«Да, наверное, кому-то не нравится критика со стороны гражданских лиц. Но этим же людям очень нравится, как Такер Карлсон критикует американских военных, или Скотт Риттер критикует американскую армию. Критика — это нормально. Вопросы от граждан к руководству гражданскому и военному (про генерала Попова или что-то еще, не важно) — это обязательный элемент здорового общества. Дело же не в генерале Иване Попове. Дело в том, что старые схемы не вполне применимы сегодня», — считает публицист.

Александр Коц: «ЧВК „Вагнер“ начала передислокацию из полевых лагерей»

Военный корреспондент Александр Коц опубликовал видео с колонной гражданских автомобилей, которые следуют по трассе М-4 в сторону Москвы. Военкор предполагает, что началась переброска личного состава ЧВК «Вагнер» в Белоруссию.

«ЧВК „Вагнер“, похоже, начала передислокацию из полевых лагерей. Длинная колонна без тяжелой техники движется по трассе М-4 в сторону Москвы в сопровождении полиции. Как сообщают подписчики, в колонне есть автобусы с белорусскими номерами, что может косвенно говорить о пункте назначения», — написал Коц.

Фото: Карбинов Анатолий/NEWS.ru

Герман Куликовский: «Российские FPV-дроны — всего лишь игрушки»

Военный эксперт Герман Куликовский, комментируя отечественные разработки в области FPV-дронов, отмечает, что российские концепты уступают аппаратам от признанных производителей.

«Небольшая дальность действия FPV-дрона говорит о том, что данный образец не в полной мере может считаться оружием. Сейчас очень многие предлагают свои разработки, но в 95% случаев это всего лишь единичные экземпляры с малым радиусом действия — то есть по сути игрушки. Нормальный FPV-дрон спокойно летает на дистанциях, превышающих 4 км, причем в условиях работы РЭБ противника и тащит боеприпас в 1,5-2 кг. Предприятия, его производящие, имеют мощности для создания сотен машин в месяц», — подчеркнул Куликовский.

Рыбарь: «ВСУ воспользуются отстранением генерала Попова»

Военный эксперт Борис Рожин прогнозирует активизацию ВСУ по всей линии фронта на фоне отстранения генерала Попова. Киев попытается ударить по моральному духу бойцов, полагает Рожин.

«Наступление украинских формирований, вероятнее всего, будет синхронным по времени вдоль линии соприкосновения. Тем более северо-восточнее Работино есть небольшой плацдарм. Также были переброшены подкрепления в Белогорье. Очевидно, что украинские формирования воспользуются отстранением от командования генерал-майора Попова. Поэтому очередные накаты ВСУ, в том числе и в информационном пространстве, следует ожидать в ближайшее время», — считают авторы «Рыбаря».

Фото: МО Украины

Ирина Куксенова про «отдых Суровикина»: «Катался по Дону с шампанским и под утро в лаунж „Шанхай“»

Военкор Ирина Куксенова саркастически отреагировала на информацию, что генерал Суровикин «отдыхает в Ростове».

«Ага, вчера в Казачем Курене на Левбердоне ужинал, потом на кораблике катался по Дону с шампанским и под утро в лаунж „Шанхай“ в Хаяте на Большой Садовой отдохнул», — написала Куксенова.

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