Скворцова: Россия была почти на плато по распространению COVID-19

Россия в последние недели находилась практически на плато по числу заразившихся коронавирусной инфекцией, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
Об этом чиновница
По сути, в последние недели мы были практически уже на плато по числу новых случаев, — подчеркнула глава ФМБА.
Как писал NEWS.ru ранее, несмотря на то что в столичных больницах сейчас находятся 17 тыс. пациентов с подтверждённым коронавирусом, ситуация по заболеваемости этой инфекцией в Москве стабилизировалась. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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