Скворцова: Россия была почти на плато по распространению COVID-19

https://static.news.ru/photo/9e07fdc2-8b2c-11ea-b1e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Federation Council of Russia/Flickr.com/Global Look Press

Россия в последние недели находилась практически на плато по числу заразившихся коронавирусной инфекцией, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

Об этом чиновница рассказала в эфире программы «Док-Ток», выходящей на Первом канале. По словам Скворцовой, властям удалось существенно замедлить темпы распространения инфекции на территории России.

По сути, в последние недели мы были практически уже на плато по числу новых случаев, — подчеркнула глава ФМБА.

Как писал NEWS.ru ранее, несмотря на то что в столичных больницах сейчас находятся 17 тыс. пациентов с подтверждённым коронавирусом, ситуация по заболеваемости этой инфекцией в Москве стабилизировалась. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.