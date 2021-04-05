СК РФ возбудил дело из-за гибели ребёнка при обстреле в Донбассе

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СКР возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими силовиками населённого пункта самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР), в результате которого погиб пятилетний ребёнок.

Кроме того, возбуждено дело в связи с ранением 46-летнего мирного жителя в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР). Он пострадал в результате взрыва боеприпаса в селе Николаевка.

В ведомстве отметили , что украинские силовики нарушили протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и меморандум к нему, а также положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и дополнительный протокол II к ней.

В настоящее время следователи проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств указанных преступлений и лиц, которые к ним причастны.

Народная милиция ДНР сообщила о гибели ребёнка 3 апреля. Его 66-летняя бабушка получила ранение. Причиной трагедии стало применение украинским и силовиками беспилотника со взрывным устройством.

Как писал NEWS.ru, произошедшее прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он назвал инцидент «горькими последствиями неурегулированной ситуации» в регионе. Пресс-секретарь президента России также подчеркнул необходимость обеспечить безопасность всем гражданам ДНР и ЛНР и важность соблюдения минских договорённостей.