https://static.news.ru/photo/e5be247c-3233-11ea-8f5c-fa163e074e61_660.jpg Март Китаев Фото: Юрий Белинский/ТАСС

Народный художник РСФСР Март Китаев скончался на 95-м году жизни. Он занимал должность главного художника Санкт-Петербургского ТЮЗа имени Брянцева.

Китаев не дожил до своего юбилея всего несколько месяцев. Он работал в театре драмы в Елгаве. После занимал пост главного художника в ТЮЗе города Рига. Также около 25 лет проработал в Ленинградском театре драмы имени Пушкина.

Председатель СТД Александр Калягин и вся театральная общественность выражают соболезнование родным и близким Китаева, — цитируют представителя пресс-службы РИА Новости.

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