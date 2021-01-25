Скончался экс-глава таможенной инспекции ФТС

https://static.news.ru/photo/1fb8f46e-5e60-11eb-81fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

Бывший начальник таможенной инспекции Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ Александр Волков скончался. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по информполитике и связи Александр Хинштейн.

Смерть наступила утром 24 января. По предварительным данным, Волков скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Печальная весть. Сегодня утром от COVID скончался экс-начальник таможенной инспекции ГТК/ФТС генерал-майор А. Волков, — написал Хинштейн в своём Twitter-аккаунте.

Ранее NEWS.ru писал, что знаменитый американский сценарист, номинант на премии «Оскар» и «Эмми» Уолтер Бернстайн скончался в возрасте 101 года. Об этом рассказала его вдова Глория Лумис.

Бернстайн завоевал свою популярность в 1950 году. Тогда его включили в чёрный список Голливуда за поддержку коммунизма. Долгое время сценаристу приходилось подписывать свои сценарии другими именами.