СК возбудит уголовное дело против украинского депутата за призывы к насилию

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении депутата Верховной рады Украины Валентина Наливайченко за призывы к насилию над военнослужащими российской армии, говорится на сайте СК. Украинский депутат ранее на телевидении призвал «уничтожать российских военных, где бы они не находились», в случае если не получится «привлечь их к уголовной ответственности».

Председатель СК России поручил центральному аппарату ведомства возбудить уголовное дело за угрозу убийством в отношении украинского депутата В.А. Наливайченко, который публично озвучил призывы к насилию над российскими военными, — говорится в сообщении на сайте СК.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении украинского журналиста Дмитрия Гордона. Гордону вменяется несколько уголовных статей: за публичные призывы к развязыванию агрессивной войны, возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и распространение ложной информации о деятельности ВС РФ. В середине марта глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить своим подчинённым призывы к насилию в отношении российских военных, высказанные Гордоном.

Позднее Росфинмониторинг внёс Гордона в список террористов и экстремистов. Согласно законодательcтву, банки замораживают средства включенных в данный cписок лиц и приостанавливают их обслуживание.