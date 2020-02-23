https://static.news.ru/photo/5b7042a8-563e-11ea-8987-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалист Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселёв высказал мнение, что этим летом не стоит ждать жары, поскольку природа будет пытаться «выровнять» перепад температуры после тёплой зимы. Но некоторые метеорологи с ним не согласились, заявив, что тёплая зима вовсе не гарантирует холодного лета.

В метеорологии такой зависимости нет. Тёплая зима ещё ни о чём не говорит, она никоим образом не намекает на то, что у нас будет холодное лето, — заявил РБК ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он также назвал подобные прогнозы «несостоятельными народными приметами». А специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова вообще отказалась что-либо предсказывать на столь отдалённый период.

Сложно сказать даже то, каким будет апрель, — заявила она агентству.

Она отметила, что тёплые зимы в России уже бывали, но далеко не всегда за ними следовало холодное лето. В целом климатологи сошлись на том, что о летней погоде прогнозы можно строить только к концу марта.

Как писал NEWS.ru, Киселёв ранее сообщил, что россиянам не стоит летом ожидать большого скачка средних температур. При этом он напомнил, что бесснежная зима может повлиять на урожайность сельхозпродукции, так как в почву может не поступить достаточное количество воды. По его мнению, если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет либо средней, либо ниже средней, но, во всяком случае, не будет завышена.