Синоптик рассказала, когда в Москве начнёт активно таять снег

Снег в Москве начнёт стремительно таять после 14–15 марта, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова изданию KP.RU. По её словам, сейчас погоду в столице определяет холодный скандинавский антициклон, но к выходным он разделится. В субботу днем будет от нуля до плюс двух градусов, а в воскресенье потеплеет до плюс четырёх.

Быстрого таяния снега ждём после 14–15 марта, когда среднесуточная температура станет положительной. А в полную силу весна в Москве проявит себя после 20 марта, — сказала Позднякова.

Она посоветовала больше гулять и сейчас, и позже, когда потеплеет. Синоптик объяснила, что в марте ультрафиолет полезен для выработки витамина D. Он не опасен, как летом, потому что солнечная радиация сейчас рассеянная и отражённая от снега.

Ранее Татьяна Позднякова предупреждала, что до 13 марта в Московском регионе установится довольно холодная погода. Температура опустится до минус 13 градусов, а такие показатели больше характерны для конца января — начала февраля.

В этом году уже синоптики прогнозировали раннее наступление метеовесны. Как сообщал ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, уже 18 февраля столбики термометров поднимались до плюс трёх градусов, что соответствует показателям 7 апреля.