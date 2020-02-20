https://static.news.ru/photo/1ed79394-544c-11ea-a403-fa163e074e61_660.jpg Фото: George Zakharchuk/Russian Look

Наказывать граждан за произрастание борщевика на их огородах предложили в Совете Федерации. Соответствующее приложение к КоАП отправлено на рассмотрение в Минюст.

В случае одобрения документа, физических лиц, на дачных участках которых обнаружен борщевик или другие карантинные сорняки, предполагается штрафовать на две-три тысячи рублей. Должностные и юридические лица должны будут заплатить до 12 и 30 тысяч соответственно, передаёт РИА Новости.

Сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова добавила, что, помимо борщевика, в России есть ещё одна беда — провоцирующее аллергию растение амброзия полыннолистная.

В период ее цветения, а это два-три летних месяца, у многих людей проявляется острая аллергическая реакция на пыльцу. Сегодня действенного рычага воздействия на тех, у кого она произрастает в изобилии, просто нет, а такой рычаг необходим для защиты здоровья как местных жителей, так и гостей Юга России, — заявила Рукавишникова.

Как писал NEWS.ru ранее, Минсельхоз и Российская академия наук (РАН) направили профильному комитету Госдумы свои отзывы по поводу идеи о введении единых требований для регионов по борьбе с борщевиком Сосновского и присвоения ему статуса карантинного объекта.