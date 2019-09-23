https://static.news.ru/photo/e9006812-ddc8-11e9-a24c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба ГБУ МО "Мосавтодор"/РИА Новости

Минсельхоз и Российская академия наук (РАН) направили профильному комитету Госдумы свои отзывы по поводу идеи о введении единых требований для регионов по борьбе с борщевиком Сосновского и присвоения ему статуса карантинного объекта.

По словам представителей министерства, к карантинным объектам относятся вредные организмы, которые отсутствуют или практически не распространены на территории страны и включены в соответствующий список. Данный статус предполагает систему мероприятий по предупреждению распространения такого растения.

Борщевик Сосновского распространён повсеместно и не может быть включён в перечень, — говорится в отзыве Минсельхоза.

При этом ведомство посоветовало муниципалитетам учитывать при составлении бюджета проведение предупредительных мероприятий по борьбе с сорняком, а также ввести в сельскохозяйственный оборот неиспользуемую пашню.

В свою очередь в РАН поддержали инициативу о присвоении статуса. Это позволит изменить систему организации и проведения истребительных мероприятий, — отмечается в отзыве.

В академии добавили, что проблеме борьбы с борщевиком следует присвоить статус федерального уровня, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, ранее президент Российского национального союза пчеловодов (РНСП) Арнольд Бутов сообщил, что одной из причин массовой гибели пчёл в РФ может быть бесконтрольное применение гербицидов для борьбы с борщевиком. Это растение полезно для насекомых из-за своей медоносной функции.