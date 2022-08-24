Шойгу: Россия повышает боеготовность баз в Таджикистане и Киргизии

Фото: Министерство обороны РФ

Россия повышает боеготовность своих баз в Таджикистане и Киргизии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании глав военных ведомств стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает РИА Новости. Этот шаг он объяснил ситуацией в Афганистане, которая остается «серьезным вызовом безопасности».

Со своей стороны повышаем боевую готовность российских военных баз в Киргизии и Таджикистане, а также других сил реагирования на возможные кризисные ситуации, — отметил Шойгу.

Он добавил, что в Афганистане на фоне вооруженного противостояния ухудшается социально-экономическая ситуация, насаждается идеология религиозного радикализма, процветают наркотрафик и трансграничная преступность.

Шойгу подчеркнул, что Россия принимает необходимые меры по обеспечению безопасности в Центральной Азии и приветствует любые международные инициативы по афганскому урегулированию.

Ранее стало известно, что члены движения «Талибан» (террористическое движение, запрещено в России) захватили узбекский остров Арал-Пайгамбар на Амударье, тем самым нарушив обещание не выносить джихад за пределы Афганистана. Позже пограничные войска Узбекистана заявили, что эти слухи немного преувеличены. В частности, одна из версий произошедших событий гласила, что порядка 56 талибов прибыли на остров Арал-Пайгамбар, незаконно перейдя границу. На остров они пришли ради добычи популярного в народной медицине корня солодки. Уже совсем скоро у них началась перепалка с узбекскими пограничниками. Договориться стороны не смогли, и пограничники открыли огонь, убив двоих и ранив шестерых афганцев.