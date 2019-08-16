https://static.news.ru/photo/159687c4-c18d-11e9-b7ca-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шойгу Фото: MOD Russia/Global Look Press

Глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что Россия восстановила возможности дальней и стратегической авиации. Полёты бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95 и Ту-160 проходят очень активно.

Мы восстановили то, что было <...>. Да, наша стратегическая и дальняя авиация начала летать туда, куда летала когда-то, — цитирует главу ведомства « Интерфакс ».

Шойгу рассказал, что в последнее время российские стратегические бомбардировщики летали над Баренцевым и Норвежским морями, а также вблизи морских границ США. При этом он подчеркнул, что этими полётами Россия не стремится «задирать» Америку и другие страны.

Ранее News.ru писал, что два Ту-160 во время плановых учений выполнили перелёт на чукотский аэродром Анадырь. Он продолжался более восьми часов. За это время самолёты преодолели свыше шести тысяч километров.